В результате стрельбы на вечеринке в Хьюстоне погибли два подростка
При стрельбе на стихийной вечеринке в техасском городе Хьюстон погибли два подростка, пишет РИА Новости.
На месте происшествия погиб 16-летний мальчик, а 13-летняя девочка скончалась в детской больнице Техаса.
Вечеринка организовали с помощью соцсетей в заброшенном магазине. На мероприятии было много несовершеннолетних.
Личность стрелявшего не установлена.
Ранее в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека, в том числе ребенок.