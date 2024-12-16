В результате стрельбы на вечеринке в Хьюстоне погибли два подростка

При стрельбе на стихийной вечеринке в техасском городе Хьюстон погибли два подростка, пишет РИА Новости .

На месте происшествия погиб 16-летний мальчик, а 13-летняя девочка скончалась в детской больнице Техаса.

Вечеринка организовали с помощью соцсетей в заброшенном магазине. На мероприятии было много несовершеннолетних.

Личность стрелявшего не установлена.

Ранее в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом пострадали четыре человека, в том числе ребенок.