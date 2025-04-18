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В результате стрельбы в университете Флориды погибли два человека

Стрельба в университете Флориды унесла жизнь двоих человек. Огонь открыл 20-летний сын заместителя окружного шерифа, сообщает РИА Новости .

Известно, что погибшие не являются студентами. В результате стрельбы пострадали пять человек.

Стрелявший также госпитализирован. Подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что полиция Далласа разыскивает подростка после стрельбы в учебном заведении, при которой был ранен ученик.