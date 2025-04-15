Перестрелка в техасской школе: ученик ранил сверстника

Полиция Далласа разыскивает подростка после стрельбы в учебном заведении

Полиция Далласа разыскивает подростка после стрельбы в учебном заведении, при которой был ранен ученик, сообщает ТАСС .

По информации телеканала CBS News, один из учащихся открыл стрельбу, в результате чего был ранен другой ученик. По предварительным данным медиков, полученные травмы не представляют угрозы для жизни пострадавшего.

В настоящее время правоохранительные органы ведут поиски подозреваемого, который, по имеющимся сведениям, является учащимся этой же школы.

Местные власти пока воздерживаются от подробных комментариев, сославшись на продолжающееся расследование.

Ранее в Новом Уренгое (ЯНАО) произошла стрельба в местном техникуме, пострадавших не было.