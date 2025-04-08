В Новом Уренгое началась стрельба в колледже после нападения с ножом в школе

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошла стрельба в местном техникуме, сообщает Baza . Это уже второе ЧП, случившееся в учебных заведениях этого города за последние сутки.

Стрельба произошла в «Газпром техникуме». По предварительной информации, 17-летний второкурсник по имени Абдурахман взял пневматический пистолет у своего приятеля Фарудуна, после чего начал стрелять по интерактивной доске.

В результате стрельбы из пневматики никто не пострадал. В техникум прибыли полицейские.

Сегодня в школе Нового Уренгоя также произошло нападение с ножом. Пятиклассник атаковал свою одноклассницу, после чего набросился на охранника, который пытался защитить девочку. Мужчина получил ножевое ранение в шею, его госпитализировали.