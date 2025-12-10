В результате пожара в жилом доме в Китае погибли восемь человек Происшествия сегодня в 05:58

В результате пожара в жилом доме в провинции Гуандун на юге КНР погибли 8 человек, еще четверо пострадали, сообщает РИА Новости.

Пожар произошел 9 декабря около 21.30 (16.30 мск — ред.) в самостоятельно построенном четырехэтажном доме. «В результате пожара погибли восемь человек и четверо получили ранения», — сообщает Центральное телевидение Китая. Причины пожара устанавливаются. Ранее произошел пожар в ночном клубе в Гоа. По предварительным данным, огонь мог распространиться из-за взрыва газового баллона.