При пожаре в ночном клубе на юго-западе Индии погибли более 20 человек

При пожаре в ночном клубе в округе Северный Гоа на юго-западе Индии погибли не менее 23 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газете Indian Express.

«По меньшей мере 23 человека погибли после того, как пожар вспыхнул в клубе в (населенном пункте — ред.) Арпора в Северном Гоа поздно ночью», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар мог произойти из-за взрыва газового баллона.

