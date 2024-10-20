В результате пожара в Тульской области погибли трое детей
В частном доме в деревне Демидовка Тульской области произошел пожар, в результате которого погибли трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
При тушении спасатели обнаружили тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет.
Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Родителей дома отсутствовали
Открытое горение ликвидировано на 48 квадратах. В ликвидации пожара участвовали 15 специалистов и шесть единиц спецтехники.
Ранее сотрудники МЧС РФ спасли 30 жителей горящего многоквартирного дома в микрорайоне Зеленая Роща в Красноярске Красноярского края.