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В результате пожара в Тульской области погибли трое детей

В частном доме в деревне Демидовка Тульской области произошел пожар, в результате которого погибли трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

При тушении спасатели обнаружили тела девочки восьми лет, мальчиков трех и четырех лет.

Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Родителей дома отсутствовали

Открытое горение ликвидировано на 48 квадратах. В ликвидации пожара участвовали 15 специалистов и шесть единиц спецтехники.

Ранее сотрудники МЧС РФ спасли 30 жителей горящего многоквартирного дома в микрорайоне Зеленая Роща в Красноярске Красноярского края.