сегодня в 23:19

В результате пожара на АЗС на Ставрополье пострадал человек

Во время пожара на автозаправочной станции в Новоселицком округе Ставрополья пострадал один человек, сообщил врио главы округа Виктор Фетисов в Telegram-канале .

По предварительной информации, загорелся бензовоз. На место происшествия прибыли все экстренные оперативные службы, приняты меры по тушению пожара и предотвращению его распространения, отметил Фетисов. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

Происшествие произошло на автодороге Александровское — Новоселицкое — Буденновск вблизи от села Журавское.

Ранее сильный пожар произошел на бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино в Краснодарском крае.