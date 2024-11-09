В результате обстрелов территории ДНР погибли трое мирных жителей

В результате обстрелов ВСУ территории Донецкой Народной Республики (ДНР) трое мирных жителей погибли, еще двое пострадали, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что за прошедшие сутки ВСУ 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 65 боеприпасов.

«Один обстрел — на донецком направлении. Восемнадцать обстрелов — на горловском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее жительница освобожденного города Селидово (ДНР) вспомнила, как бойцы ВСУ расстреляли семейную пару, чтобы заселиться в их дом. По словам пожилой женщины, украинские военные расстреливают и сжигают своих же сограждан.