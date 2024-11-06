«Семью расстреляли, сжигают»: бабушка вспомнила казни в Селидове

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Жительница Селидова заявила, что бойцы ВСУ казнили семейную пару ради их дома

Жительница освобожденного города Селидово (ДНР) вспомнила, как бойцы ВСУ расстреляли семейную пару, чтобы заселиться в их дом. По словам пожилой женщины, украинские военные расстреливают и сжигают своих же сограждан, сообщает ТАСС .

Бабушка рассказала про своих знакомых Сашу и Таню. Она хотела узнать об их судьбе, на что получила ответ, что тех уже расстреляли.

«„Но только мы вам не покажем лицо“. Ну, видно в лицо стреляли, наверно», — вспомнила женщина.

По словам женщины, она попросила похоронить знакомых, чтобы собаки не изуродовали их трупы.

«Собаки эти кости носят, руки носят. А в квартирах: заходят (украинские военные — ред.) — семью всю расстреляли, сжигают их», — рассказала женщина.