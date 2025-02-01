В результате обстрела ВСУ пострадали пять жителей Горловки
Число пострадавших мирных жителей Горловки в результате обстрелов ВСУ увеличилось до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти», — написал он.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько показал тяжелые кадры обстрела Горловки украинскими боевиками: пострадали 10 мирных жителей, уже лежащих добивали.
В городе обстреляли больничный городок: повреждения получили городская и психиатрическая больницы, онкологический диспансер и Центр охраны материнства и детства.