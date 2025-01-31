Лежащих добивали: при обстреле Горловки пострадали мирные жители

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«Со стороны Вооруженных формирований Украины совершено около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа», — написал в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Глава Горловки Иван Приходько показал видеозапись удара ВСУ.

В городе обстреляли больничный городок: повреждения получили городская и психиатрическая больницы, онкологический диспансер и Центр охраны материнства и детства.

Двое из десяти пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, еще один человек — в тяжелом. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате удара были повреждены шесть жилых домов, четыре автомобиля и линия электропередачи.