В результате обстрела Курской области ВСУ пострадал мужчина
В результате атаки беспилотника ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Во время атаки мужчина ремонтировал машину в гараже.
Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей.
Отмечается, что из-за взрыва автомобиль получил повреждения.
Ранее сообщалось, что российские военные продолжают вытеснять вражеские формирования из Курской области. За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли невосполнимые потери в виде ликвидации более 220 военнослужащих.