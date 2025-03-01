В результате обстрела Курской области ВСУ пострадал мужчина

В результате атаки беспилотника ВСУ в Беловском районе Курской области пострадал мужчина, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Во время атаки мужчина ремонтировал машину в гараже.

Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей.

Отмечается, что из-за взрыва автомобиль получил повреждения.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают вытеснять вражеские формирования из Курской области. За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли невосполнимые потери в виде ликвидации более 220 военнослужащих.