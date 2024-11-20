В результате обстрела Белгородской области пострадала местная жительница

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В результате удара украинского беспилотника о дорожное полотно в селе Красная Нива Белгородского района ранение получила местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, FPV-дрон сдетонировал после удара о дорожное полотно. В этот момент на улице находилась женщина. У нее зафиксированы ссадины ног, госпитализация не потребовалась.

Гладков также добавил, что дрон повредил машину в селе Борисовка Волоконовского района.

Ранее сообщалось, что сотрудники белгородского завода по производству молочной продукции ООО «Виола» готовятся возобновить работу в ближайшее время после атаки беспилотника на предприятие.