Завод «Виолы» в Белгороде скоро возобновит работу после атаки беспилотника
«Интерфакс»: белгородский завод «Виолы» скоро возобновит работу
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Сотрудники белгородского завода по производству молочной продукции ООО «Виола» готовятся возобновить работу в ближайшее время после атаки беспилотника на предприятие, сообщает «Интерфакс».
Завод находится в городе Алексеевка Белгородской области. Ранее он подвергся атаке украинских дронов.
Весь персонал предприятия был эвакуирован. По предварительной оценке, в результате атаки само здание получило незначительные повреждения. Производственные участки не были задеты. Никто из сотрудников не пострадал.
Производство было временно приостановлено. Однако персонал уже готовится возобновить работу в ближайшее время.