Завод «Виолы» в Белгороде скоро возобновит работу после атаки беспилотника

Сотрудники белгородского завода по производству молочной продукции ООО «Виола» готовятся возобновить работу в ближайшее время после атаки беспилотника на предприятие, сообщает «Интерфакс» .

Завод находится в городе Алексеевка Белгородской области. Ранее он подвергся атаке украинских дронов.

Весь персонал предприятия был эвакуирован. По предварительной оценке, в результате атаки само здание получило незначительные повреждения. Производственные участки не были задеты. Никто из сотрудников не пострадал.

Производство было временно приостановлено. Однако персонал уже готовится возобновить работу в ближайшее время.