В результате ДТП в Подмосковье погибли две девочки
В городском округе Воскресенск Московской области произошло ДТП, в результате которого погибли две 13-летние девочки, сообщает ГУ МВД России по региону.
Предварительно, водитель «Лады» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
ДТП произошло на автодороге «МБК — Кладьково — Берендино» вблизи деревни Потаповское.
В результате аварии две девочки погибли. Водителя и 12-летняя пассажирку госпитализировали.
Ранее ехавшая задним ходом Kia насмерть сбила 3-летнюю девочку в Бронницах. ДТП произошло в придворовой территории.