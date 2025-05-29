В результате ДТП в Подмосковье погибли две девочки Происшествия 29 мая 2025 00:40

В городском округе Воскресенск Московской области произошло ДТП, в результате которого погибли две 13-летние девочки, сообщает ГУ МВД России по региону.

Предварительно, водитель «Лады» не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. ДТП произошло на автодороге «МБК — Кладьково — Берендино» вблизи деревни Потаповское. В результате аварии две девочки погибли. Водителя и 12-летняя пассажирку госпитализировали. Ранее ехавшая задним ходом Kia насмерть сбила 3-летнюю девочку в Бронницах. ДТП произошло в придворовой территории.