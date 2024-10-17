сегодня в 05:58

В результате ДТП с микроавтобусом в Забайкалье пострадали девять человек

В Забайкальском крае произошло ДТП с последующим опрокидыванием микроавтобуса, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Шилкинском районе на 147-м км региональной автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи.

Водитель «Форд Транзита» не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП получили травмы девять пассажиров. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что при столкновении легкового автомобиля и бетономешалки на федеральной автодороге «Кавказ» в Лескенском районе Кабардино-Балкарии погибли три человек.