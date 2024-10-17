В Кабардино-Балкарии в результате ДТП с бетономешалкой погибли три человека

При столкновении легкового автомобиля и бетономешалки на федеральной автодороге «Кавказ» в Лескенском районе Кабардино-Балкарии погибли три человека, пишет РИА Новости .

По информации регионального МВД, авария произошла16 октября. Автобетоносмесить FAW под управлением 42-летнего жителя Зольского района и столкнулся с автомобилем Lada Granta, за рулем которого находился 38-летний житель Лескенского района.

В результате ДТП водитель легковушки и двое его пассажиров: девушки 35 и 23 лет погибли на месте происшествия.

Ранее на Ленинградском шоссе в Москве случилось ДТП с участием двух машин. Водитель Renault врезался в Hyundai, а затем наехал на ограждение.