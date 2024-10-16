Стало плохо за рулем: водитель врезался в иномарку и умер в Москве
В Москве водитель, которому стало плохо за рулем, устроил ДТП и умер
Фото - © Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»
На Ленинградском шоссе в Москве случилось ДТП с участием двух машин. Водитель Renault врезался в Hyundai, а затем наехал на ограждение, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.
Столкновение произошло на 23 км Ленинградского шоссе. По данным полицейских, у водителя Renault ухудшилось самочувствие за рулем. Он скончался не из-за столкновения с иномаркой.
Сотрудники ГАИ и следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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