Стало плохо за рулем: водитель врезался в иномарку и умер в Москве

В Москве водитель, которому стало плохо за рулем, устроил ДТП и умер

На Ленинградском шоссе в Москве случилось ДТП с участием двух машин. Водитель Renault врезался в Hyundai, а затем наехал на ограждение, сообщает пресс-служба столичной ГАИ.