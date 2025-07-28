В результате ДТП с автобусом и самосвалом в Кот-д’Ивуаре погибли 16 человек

Не менее 16 человек погибли, 51 пострадал в ДТП с участием самосвала и автобуса в Кот-д’Ивуаре, сообщает РИА Новости .

«В ДТП попал автобус общественного транспорта… и самосвал с краном на борту…», — сообщили в министерстве транспорта страны.

По предварительной информации, 16 человек погибли, еще 51 получил травмы.

Ранее более 20 пассажиров опрокинувшегося и улетевшего в кювет автобуса в Республике Башкортостан получили травмы. Всего в транспорте ехали 40 человек.