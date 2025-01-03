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В результате аварии с автобусом в Колумбии погибли 13 человек

В результате аварии с автобусом на юго-западе Колумбии погибли 13 человек, 28 пострадали, сообщает РИА Новости .

«Я глубоко сожалею о трагическом ДТП, произошедшем в муниципалитете Тангуа. На данный момент власти сообщили о 13 погибших, 28 раненых», — сообщила министр транспорта страны Мария Констанса Гарсия Аликастро.

Раненые госпитализировали.

По предварительной информации, автобус слетел с горной дороги и перевернулся.

Ранее сообщалось, что количество автомобилей, которые попали в массовое ДТП в Акмолинской области Казахстана, выросло до 95.