До 95 выросло количество авто, попавших в массовое ДТП на трассе в Казахстане Происшествия сегодня в 15:37 Фото - © РИА Новости

Количество автомобилей, которые попали в массовое ДТП в Акмолинской области Казахстана, выросло до 95. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на оператора автомобильных дорог.

На опубликованных кадрах видны работающие сотрудники служб. Врезавшиеся друг в друга автомобилисты вышли из машин. Автомобили получили разные повреждения. У одних машин лишь небольшие царапины, у других помяты бампер, капот. Суммарно столкнулись около 40 автомобилей. «Вести» сообщают, что массовое ДТП произошло из-за несоблюдения водителями скоростного режима и нужной дистанции.