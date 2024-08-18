В результате атаки ВСУ в ДНР получили ранения 4 спасателя МЧС РФ

МЧС: беспилотник ВСУ ранил 4 спасателей МЧС во время тушения легковушки в ДНР

Ночью из-за сброса взрывоопасного предмета в Горловке ДНР начал гореть легковой автомобиль. Тушить его отправили сотрудников МЧС, но в момент ликвидации последствий огнеборцев атаковал украинский беспилотник, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Во время удара ВСУ ранения получили четыре специалиста. Их отвезли в больницу.

Несмотря на это, огнеборцам МЧС удалось потушить пожар. Если бы они не сделали этого, огонь мог переброситься на находящуюся рядом заправку.

Ранее ВСУ ударили по торговому центру «Галактика» в Петровском районе Донецка. В инциденте пострадали шесть взрослых и один подросток.