В результате атаки израильских дронов на Бейрут погибли 3 человека

В результате двух атак израильских дронов на трассе в аэропорт в Бейруте погибли 3 человека, еще 6 получили ранения, сообщает РИА Новости .

«Два удара враждебных израильских беспилотников на дороге к аэропорту привели к гибели трех человек и ранению шести граждан», — говорится в сообщении.

Ранее военно-воздушные силы Израиля осуществили авиаудар по подземному хранилищу, где, по данным израильской армии, движение «Хезболла» размещало стратегические вооружения.

Цель находилась в районе Дахие — пригороде Бейрута, являющемся важным опорным пунктом данной организации.

