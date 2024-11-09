В результате атаки дронов ВСУ пострадали два жителя Белгородской области

При атаке украинских дронов в Белгородской области пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Устинка дрон-камикадзе нанес удар по припаркованной машине. В результате атаки пострадала женщина. В селе Цаповка Борисовского района в результате атаки FPV-дрона был ранен боец самообороны.

Пострадавших госпитализировали. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Валуйском округе Белгородской области мужчина на личном автомобиле при въезде в село Старый Хутор наехал на боеприпас и подорвался, в результате чего погиб.