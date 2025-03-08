В результате атаки дрона ВСУ пострадали два жителя ЛНР

В результате атаки украинского беспилотника в селе Троицкое в Луганской Народной Республики пострадали два человека, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале .

«Вечером со стороны вооруженных формирований Украины был осуществлен удар БПЛА по территории нашего округа. Под ударом оказалось село Троицкое», — отметил он.

В результате атаки двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Уточняется, что пострадавших госпитализировали. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области сразу три населенных пункта снова подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), но, к счастью, жертв среди людей удалось избежать.