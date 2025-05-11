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В результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область пострадал подросток

В результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в селе Борки Белгородской области пострадал 17-летний подросток, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Еще один движущийся автомобиль атакован вражеским FPV-дроном в селе Борки Валуйского округа. Пострадал подросток, находившийся в машине», — отметил он.

Молодой человек получил осколочное ранение ноги бригада. Гладков отметил, что пострадавшему оказывается необходимая помощь.

В пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник ВСУ в День Победы атаковал здание правительства региона в Белгороде. Обломки БПЛА разбросало на десятки метров.