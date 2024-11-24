В результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в ЛНР пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Луганской Народной Республике пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Украинский дрон атаковал «Ниву». В машине находились два человека, мужчина и женщина. Оба получили ранения.
По словам Мирошника, мужчина получил тяжелое ранение.
Пострадавшего везут в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что около 10 боевиков ВСУ накануне сбежали из опорного пункта рядом с населенным пунктом Богуславка в Харьковской области Украины.