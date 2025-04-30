В результате атаки БПЛА ВСУ в Курской области пострадали три человека

В результате атаки БПЛА ВСУ по пригороду курского Рыльска пострадали три человека, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Отмечается, что повреждения получили три двухэтажных МКД, один частный дом и здание детского сада.

В результате атаки ВСУ пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка.

Пострадавших госпитализировали в Рыльскую больницу.

Ранее из освобожденных территорий Курской области успешно проведена эвакуация 808 человек. Такого результата удалось добиться с марта 2025 года, когда ВС РФ начали продвигаться в регионе.