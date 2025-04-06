В результате американского удара по столице Йемена погибли три человека

Представитель министерства здравоохранения правительства йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) Анис аль-Асбахи заявил, что при авиаударе США по дому в столице Йемена Сане погибли три человека, сообщает РИА Новости .

По его словам, еще шесть человек получили ранения.

«По первоначальным данным, три человека погибли, шесть получили ранения в результате американского авиаудара по дому…», — заявил он.

16 марта армия йеменских хуситов заявила, что атаковала американский авианосец Harry Truman в Красном море. По военному кораблю выпустили 18 ракет и беспилотников, утверждали мятежники.

Они также угрожали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях, если удары по Йемену продолжатся.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.