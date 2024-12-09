В Решетихе в квартире обнаружили трупы супругов и их дочери
Семья в Решетихе могла умереть из-за отравления угарным газом
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В квартире на улице Кирова в рабочем поселке Решетиха Володарского района были найдены мертвыми мужчина, женщина и их дочь, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.
На телах не было обнаружено явных признаков насильственной смерти.
Следователи предполагают, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом, так как квартира оборудована газовой колонкой.
В связи с гибелью троих людей возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые судебные экспертизы.