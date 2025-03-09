В ремонтировавшего авто водителя влетел Geely на Московском скоростном диаметре
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На Московском скоростном диаметре произошла авария с участием двух автомобилей. За пострадавшим прибыл медицинский вертолет, сообщает Mash.
Водитель автомобиля «Соболь» остановился, вышел из сломавшегося авто и начал его ремонтировать. После этого в него на большой скорости въехал Geely.
Мужчина из «Соболя» угодил под колеса своей же машины. Состояние здоровья тяжелое, за ним прибыл медицинский вертолет.
Два человека, сидевших в Geely, тоже пострадали. Движение остановилось.
Ранее сообщалось, что в Москве на 37-м километре МКАД случилось массовое дорожно-транспортное происшествие.