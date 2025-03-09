В Москве на 37-м километре МКАД произошло массовое ДТП

В российской столице на внутренней стороне 37-го километра МКАД в районе съезда № 38 утром 9 марта произошла массовая авария, которая стала причиной затора на дороге, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Предварительно известно, что на месте массовой аварии уже работают оперативные службы. Однако пока неизвестно, сколько машин попали в ДТП и есть ли пострадавшие среди водителей и пассажиров.

Автомобилистов также предупреждают, что в районе аварии образовался дорожный затор. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла авария с участием четырех машин. ДТП случилось на Варшавском шоссе.