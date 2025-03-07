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Сразу 4 машины столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

На Варшавском шоссе в районе д. 142к1 произошла массовая авария. Столкнулись сразу четыре автомобиля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают оперативные службы.

Водителей предупредили, что движение в районе аварии затруднено. Их призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее на внутренней стороне 72 км МКАД водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность затора в месте ДТП составляла около 4 км.