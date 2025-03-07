Автомобиль врезался в ограждение на 72 км МКАД
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На внутренней стороне 72 км МКАД водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте ДТП сейчас работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства дорожной аварии и информация о пострадавших в ней уточняются.
Движение транспорта в районе происшествия затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность затора в месте ДТП составляет около 4 км.