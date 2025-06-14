В районе Курильских островов зафиксировано землетрясение

По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 18.35 по времени UTC (21.35 мск) в 443 км от города Курильск, где проживает около 1,6 тыс человек.

Очаг залегал на глубине 9-ти км.

О пострадавших не сообщается. Разрушений не зафиксировано.

Ранее 3 июня на курорте Мармарис в Турции произошло сильное землетрясение, магнитуда которого варьировалась от 5,9 до 6,6 баллов Русскоязычные жители в соцсетях написали, что их «жестко тряхнуло».