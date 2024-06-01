В Путилкове мигрант бил и душил девушку на детской площадке на глазах девочки

Мигрант избил и чуть не задушил девушку на детской площадке в Путилкове

Жители одноименного ЖК в подмосковном Путилкове днем 1 июня услышали дикие крики на детской площадке, а когда выглянули в окно, увидели, как мужчина тащит по земле девушку, бьет и душит ее на глазах прохожих, среди которых была маленькая девочка, пишет Telegram-канал Mash .

Прохожие пытались отбить девушку из рук тирана, но он начинал ее душить при всех и периодически бросал на асфальт. Очевидцы вызвали полицию. Как только мигрант заметил, что к ним приближаются стражи порядка, бросил свою жертву и сбежал.

Правоохранители начали искать злоумышленника по ближайшим домам. Для пострадавшей вызвали скорую помощь. Степень причиненного вреда ее здоровью устанавливается, медики оказывают всю необходимую помощь.

Кем друг другу приходятся девушка и агрессивный мужчина, неизвестно. В Сети предполагают, что пара жената.

Ранее в Подмосковье женщина избила 13-летнюю девочку на детской площадке и сбежала. Школьницу доставили в больницу, а ее отец написал заявление в полицию по факту случившегося.