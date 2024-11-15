В пустые квартиры москвичей приходят платежки за коммуналку на 32 000 рублей

Жители ЖК «Аквилон» в Митино пожаловались, что им начали приходить платежки за ЖКХ примерно на 30 000 рублей. При этом, по словам москвичей, за указанное в квитанциях время некоторые даже не жили в своих квартирах и, следовательно, не пользовались коммунальными услугами, однако им все равно пришли счета на десятки тысяч рублей, сообщает «Осторожно, Москва» .

Жильцы отметили, что завышенные платежки по коммуналке к ним начали приходить после назначения новой управляющей компании.

Квитанции, где требовали суммы до 32 000 рублей, начали адресовать горожанам в сентябре 2024 года. Хотя в последующие месяцы запросы за ЖКХ оказались «скромнее», цифры все равно завышены, убеждены в «Аквилоне».

«Перерасчет не делают. У жильцов с квартирами площадью 50 квадратных метров такие платежки. При этом некоторые в этот период даже не жили в доме, не включали воду и не использовали свет», — сказала одна из жительниц.

Женщина добавила, что она и ее соседи не понимают, откуда взялись такие суммы. Также горожане показали одну из квитанций — судя по ней, за ЖКУ и прочие услуги с жильца дома на улице Муравской требуют 27 719 рублей.

Вместе с тем жильцы пожаловались, что в коммерческих помещениях ЖК незаконно проживают некие работники. Местные сняли их на видео и готовят обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.