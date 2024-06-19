В Пскове задержали 19-летнюю участницу БДСМ-съемки на могилах петербуржцев

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Задержаны участники «голой» фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге

Правоохранители задержали троих участников фотосессии в стиле БДСМ, которую нарушители организовали на Большеохтинском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на местный главк МВД. Перформанс устроила 27-летняя художница, которая ранее обвинила в изнасиловании татуировщика Виктора Забугу.

Стражами порядка задержана организатор съемки, 37-летний фотограф и 19-летняя участница фотосессии. За самой молодой нарушительницей силовикам пришлось ехать в Псков.

Кадры с петербургского кладбища, где молодая девушка позировала связанной в стиле БДСМ, распространились по социальным сетям 17 июня. По данным правоохранителей, организатором съемки оказалась местная художница Анна Пантелеева, которая ранее обвинила тату-мастера Виктора Забугу в изнасиловании.

После вспыхнувшего скандала Пантелеева хотела уехать из России, однако не успела найти деньги на билеты и была задержана, добавляет «Петербургский дневник».