В Приморском крае туристический автобус въехал в грузовой прицеп на трассе
В Приморской крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авария произошла на 23 километре автодороги «Уссурийск — Пограничный».
В результате происшествия грузовой прицеп вошел прямо внутрь салона автобуса.
О пострадавших не сообщается. Проводится проверка.
Ранее женщина-пешеход погибла в результате автоаварии на западе Москвы. Предварительно, ее сбил грузовик КамАЗ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.