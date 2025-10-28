В Приморском крае туристический автобус въехал в грузовой прицеп на трассе Происшествия сегодня в 03:38

В Приморской крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла на 23 километре автодороги «Уссурийск — Пограничный». В результате происшествия грузовой прицеп вошел прямо внутрь салона автобуса. О пострадавших не сообщается. Проводится проверка. Ранее женщина-пешеход погибла в результате автоаварии на западе Москвы. Предварительно, ее сбил грузовик КамАЗ.