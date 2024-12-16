В Приморье медведь напал на геодезиста

В Кировском районе Приморья медведь напал на геодезиста. Сутками ранее собрат этого зверя убил охотника, сообщает РИА Новости .

Медведь напал на мужчину, совершавшего геодезические работы в лесу в Кировском районе. Пострадавшего госпитализирован.

Как сообщили в краевом Минприроды, 16 декабря медведь убил охотника в лесу в этом же районе. Он пошел на медведя на берлоге, выстрелил, животное выбежало, однако в этот момент ружье заклинило, и зверь убил человека.

Ранее на Камчатке медведь пробрался на территорию Озернинского горно-металлургического комбината. Хищник разорвал 46-летнего заместителя гендиректора по технологиям компании «СиГМА», которая владеет предприятием.