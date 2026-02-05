В пригороде Харькова раздался взрыв

Взрыв прозвучал в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги в некоторых частях Харьковской области, сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«Взрыв прогремел в пригороде Харькова», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, в некоторых частях Харьковской области звучит воздушная тревога.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил, что для приведения в порядок энергетической сети Украины после сбоев может понадобиться до полутора суток.

