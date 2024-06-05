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В поселке Одесской области на Украине прогремел взрыв

В районе Затоки, поселка Каролино-Бугазской сельской общины в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины, прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «Политика страны» .

Очевидцы сообщают, что сам взрыв было слышно в Одессе.

В Одесской области 2 июня была зафиксирована попытка диверсии. Из-за металлических конструкций на железнодорожных путях мог сойти с рельс целый состав.

Ранее Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что ему безразлично, что думают жители Одессы о России. По его мнению, местное население страдает от Стокгольмского синдрома.