Вассерман: мне все равно, что думают о РФ одесситы, у них Стокгольмский синдром

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что многие жители Одессы страдают Стокгольмским синдромом, в связи с чем ему безразлично их мнение о России. По словам законодателя, сейчас одесситы находятся в качестве заложников у властей Украины, сообщает NEWS.ru.

Вместе с этим Вассерман отметил, что Стокгольмский синдром быстро исчезает, когда пленников освобождают. Как пример парламентарий привел жителей Херсонской и Запорожской областей, которые голосовали на референдуме о вхождении в состав РФ.

«Мне совершенно все равно, что думают о России в Одессе сейчас, так как там люди пребывают в заложниках, они вынуждены думать так, как о них требует Киев», — утверждает Вассерман.

Депутат пояснил, что впервые Стокгольмский синдром изучили после захвата грабителями одного из банков в столице Швеции — Стокгольме.

В подобной ситуации людям, по словам Вассермана, оставалось только выполнять требования захватчиков, поскольку иначе заложникам грозила бы гибель.