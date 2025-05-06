В поселке Буланаш произошло ЧП с повреждением пятиэтажки из-за газа
В Свердловской области ночью в многоквартирном доме поселка Буланаш произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадал житель, сообщили в региональном МЧС.
Инцидент случился в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Строителей, в результате чего повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы и часть подъезда.
Силами МЧС оперативно эвакуированы 72 человека, включая 30 детей. Еще 24 жильца самостоятельно покинули здание. В результате происшествия один взрослый получил травмы и был госпитализирован. Для временного размещения пострадавших развернут пункт в школе.
К ликвидации последствий привлечены 38 специалистов экстренных служб и 12 единиц техники, в том числе 12 сотрудников МЧС с четырьмя единицами спецтехники.
Окончательное решение о возможности возвращения жильцов будет принято после полного обследования несущих конструкций здания. Причины происшествия устанавливаются следственными органами.