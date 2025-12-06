В порту Темрюка более суток не могут потушить пожар после удара БПЛА
Пожар в порту Темрюка в Краснодарском крае, начавшийся из-за атаки БПЛА ВСУ 5 декабря, увеличился до 1 350 квадратных метров. Его тушат уже больше суток, сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.
На месте работают 35 сотрудников МЧС. Задействованы 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что из-за удара украинских БПЛА по портовым объектам в Темрюке началось возгорание. Была повреждена инфраструктура.
Никто не пострадал. К вечеру 5 декабря для тушения было задействовано 68 спасателей и 26 единиц спецтехники.
