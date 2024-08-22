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В порт «Кавказ» направили пожарный поезд для тушения цистерн после атаки ВСУ

В крымский порт «Кавказ» направили пожарный поезд, который поможет в тушении пожара после ракетной атаки ВСУ, сообщает РИА Новости .

После удара в порту загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами, которые находились на ж/д пароме.

В крымском порту «Кавказ» в районе Таманского полуострова ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами. На месте ЧП сейчас работают экстренные и специальные службы.

По некоторым данным, удар нанесли управляемой ракетой «Нептун», после чего в порту «Кавказ» начался пожар. Предположительно, удар нанесен из Одесской области. Информации о пострадавших пока не поступало.