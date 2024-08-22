ВСУ атаковали ж/д паром с цистернами в порту «Кавказ»
В крымском порту «Кавказ» в районе Таманского полуострова ВСУ атакован железнодорожный паром с топливными цистернами, сообщает оперштаб Краснодарского края.
На месте ЧП сейчас работают экстренные и специальные службы.
По данным SHOT, удар нанесли управляемой ракетой «Нептун», после чего в порту «Кавказ» начался пожар. Предположительно, удар нанесен из Одесской области. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее о попытке удара ВСУ сообщали очевидцы. Они заметили черный дым на Таманском полуострове. Автомобильное движение на Крымском мосту перекрыто.