сегодня в 17:32

ВСУ атаковали ж/д паром с цистернами в порту «Кавказ»

В крымском порту «Кавказ» в районе Таманского полуострова ВСУ атакован железнодорожный паром с топливными цистернами, сообщает оперштаб Краснодарского края.

На месте ЧП сейчас работают экстренные и специальные службы.

По данным SHOT, удар нанесли управляемой ракетой «Нептун», после чего в порту «Кавказ» начался пожар. Предположительно, удар нанесен из Одесской области. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее о попытке удара ВСУ сообщали очевидцы. Они заметили черный дым на Таманском полуострове. Автомобильное движение на Крымском мосту перекрыто.