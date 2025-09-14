В поезде в Киевской области взорвались боеприпасы

Взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в Киевской области Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Инцидент произошел в районе села Калиновка. Из-за повреждения контактной сети поезд был остановлен.

Отмечается, что сотни пассажиров поезда эвакуировали в близлежащую лесополосу.

О пострадавших не сообщается.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что взрыв произошел при проверке железнодорожных путей, где в итоге были обнаружены взрывные устройства. В результате взрыва погибли два сотрудника Росгвардии.