В подмосковном Подольске обрушилась крыша школы

В Подольске Московской области произошло обрушение кровли и перекрытия спортзала школы № 20 на улице Ватутина, сообщает SHOT .

К счастью в этот момент в здании не было людей.

Инцидент произошел накануне вечером на площади около 60 квадратных метров. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Капремонт в здании планировалось провести в 2027 году, но теперь его начнут раньше. В школе учатся 646 детей. Занятия завтра в учебной заведении отметили и объявили досрочные каникулы.

Ранее в поселке Лесной округа Пушкинский произошел пожар в производственно-складском помещении. В результате происшествия обрушились часть стены и перекрытия.